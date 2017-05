(jan) - Nun wird es richtig schwierig: Nach der zweiten Niederlage in Folge steht Noliko Maaseik in der Finalserie um die belgische Volleyballmeisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Am Mittwochabend unterlag das Team des Luxemburgers Kamil Rychlicki im dritten Spiel gegen seinen Dauerrivalen Knack Roeselare mit 1:3 (16:25, 19:25, 25:22, 26:28).

Damit liegt Maaseik gegen die Mannschaft, die das Duell im Pokalfinale bereits für sich entschieden hatte, im Modus "best of five" mit 1:2 zurück. Will Noliko den Titel noch holen, muss es in den verbleibenden beiden Spielen also zwei Siege einfahren.

Im nächsten Duell am Freitag kann dann vielleicht Rychlicki wieder eine größere Rolle spielen. Nach seiner 22-Punkte-Gala aus Spiel zwei kam der Luxemburger diesmal kaum zum Einsatz und markierte lediglich vier Zähler für sein Team.