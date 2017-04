(AW) Luxemburgs Frauenfußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorqualifikation die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Ray Pye unterlag der Türkei am Samstag mit 1:9 (0:3).



Im zweiten von drei Spielen in Torshavn auf den Färöer-Inseln geriet die Mannschaft um Kapitänin Frising erneut schnell in Rückstand. Topçu brachte die Türkei nach zehn Minuten in Führung, sieben Minuten später traf Pekel für den Favoriten.

Ein Eigentor von Elias (40.‘) sorgte für den 0:3-Halbzeitstand aus Luxemburger Sicht. Nach der Pause gelang Gabriela Crespo (58.‘) zwar zwischenzeitlich der Ehrentreffer. Doch die Türkinnen waren kaum zu bremsen. Pekel (51.‘/70.‘) erzielte zwei, Altunkulat (57.‘/75.‘/86.‘) drei weitere Tore. Karagenç (90+3.‘) stellte den Endstand her.

Am Donnerstag hatte Luxemburg 1:5 gegen Färöer verloren. Am Dienstag tritt die Mannschaft gegen Montenegro an.