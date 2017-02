(jan) - Das Prädikat „Weltklasse“ wird im Sport nur selten vergeben. Doch bei den Athleten, die vom 19. bis 27. Mai in der Coque zu Gast sind, ist diese Auszeichnung mehr als angemessen. Vor der Einzel-Weltmeisterschaft der Tischtennisspieler (29. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf) will Chinas Nationalmannschaft in Luxemburg trainieren.

Wie das Sportministerium am Freitag mitteilte, habe der chinesische Verband den Termin nun bestätigt. Dabei profitierte das Großherzogtum von den Kontakten, die es im Rahmen des "China Table Tennis College Europe" geknüpft hat. Auch der chinesische Botschafter in Luxemburg, Zeng Xianqi, war an der Vermittlung beteiligt.

Mit Olympiasieger Ma Long, Weltmeister Fan Zhendong und Xu Xin belegen drei Chinesen die ersten drei Plätze in der Weltrangliste. Bei den Frauen sind es die ersten beiden (Ding Ning und Zhu Yuling).