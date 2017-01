(jg) - Joris Nieuwenhuis ist der beste männliche U23-Cyclocrossfahrer. Dass es daran keinen Zweifel gibt, untermauerte er am Sonntag bei der WM in Beles.



Der erst 20-Jährige dominierte den Titelkampf bei den Espoirs nach Belieben. Bereits in der ersten Runde übernahm der Niederländer die Kontrolle und fuhr seine Rivalen in Grund und Boden. Nieuwenhuis ließ sich auch vom Regen und des deswegen weicheren und rutschigeren Parcours nicht bremsen.

Als einer der wenigen U23-Fahrer kam der Weltcup-Gesamtsieger der laufenden Saison (er gewann vier der sieben Rennen) ohne Sturz durch und gewann letztendlich souverän mit 1'23'' Vorsprung.



Kein Belgier auf dem Podium



Hinter dem Dominator entwickelte sich ein spannendes Rennen. Während Titelverteidiger Eli Iserbyt (B) nach zwei Stürzen im zweiten Umlauf schnell alle Medaillenchancen begraben musste, kämpften seine beiden Landsleute Thijs Aerts und Nicolas Cleppe lange um Edelmetall. Das belgische Duo bekam in der Schlussphase aber noch Gesellschaft vom überraschend starken Spanier Felipe Orts Lloret.

Der 21-jährige Iberer, zweifacher U23-Champion seines Landes, schnupperte Morgenluft und ließ die beiden Belgier tatsächlich stehen. Orts Lloret jubelte ausgelassen über Silber, während Sieben Wouters (NL) dank einer brillanten Schlussrunde noch Dritter wurde (auf 1'29'').

Turchi bester Luxemburger

Es waren drei Luxemburger bei den U23 am Start: Während das WM-Abenteuer für Felix Keiser bereits in der zweiten Runde nach einem Sturz zu Ende war, wurde Noah Fries nach vier Runden aus dem Rennen genommen, weil sein Rückstand auf die Spitze auf mehr als 6' angewachsen war. Luc Turchi schlug sich achtbar aus der Affäre - zumindest bis ihm ein Plattfuß in der Schlussphase einen Strich durch die Rechnung machte. Bis dato fuhr er auf Rang 25, wurde dann aber vor der letzten Runde aus dem Rennen genommen (als 32. gewertet). Im Ziel präsentierte er sich bitter enttäuscht. Er wollte die Heim-WM unbedingt zu Ende fahren.

Luc Turchi kämpfte sich in Beles durch den Matsch.

Foto: Serge Waldbillig

