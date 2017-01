(jg) - „Marianne Vos ist ohne jeden Zweifel die haushohe Favoritin. Die Niederländerin ist einfach eine Klasse für sich.“ Die Worte von Christine Majerus lassen keinen Zweifel daran, wer am Samstag im WM-Rennen der Frauen ab 15 Uhr in Beles die Gejagte sein wird. Fast ist die Luxemburger Landesmeisterin etwas verärgert: „Es tut ein bisschen weh. Vos feiert nach langer Pause ihr Comeback und fährt nach wenigen Rennen wieder Siege am laufenden Band ein. Das ist schon ziemlich frustrierend. Als Cyclocrossfahrerin, die die gesamte Saison bestreitet, kommt man sich da ziemlich hilflos vor. Vos ist eben eine Ausnahmefahrerin.“



Vos feiert triumphale Rückkehr



Wie dominant die 29-Jährige ist, beweist ein Blick in die Statistik: Ganze 23 Monate absolvierte Vos keinen Cyclocross, dann kehrte sie im Dezember zurück: In Diegem (B) gewann sie den Superprestige-Durchgang und feierte anschließend sechs weitere Siege in Serie (!), darunter die niederländischen Meisterschaften und drei Weltcup-Durchgänge (Zolder/B, Fiuggi/I, Hoogerheide/NL). Nicht umsonst ist Vos siebenmalige Cyclocross-Weltmeisterin – sie gewann von 2009 bis 2014 gar sechs Mal in Folge!



Auch Marianne Vos musste auf dem schwierigen Kurs bereits zu Boden.

Foto: Serge Waldbillig

Das Rennen der Frauen wird für die Topfavoritin aber kein Selbstläufer. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall der 23-jährigen Titelverteidigerin Thalita de Jong – die Niederländerin leidet an einem Muskelriss im Oberschenkel – wittern andere Starterinnen ihre Medaillenchancen.



Auf Vos wartet starke Konkurrenz aus dem eigenen Lager. „Sophie de Boer ist auf jeden Fall eine Kandidatin für das Podium“, ist sich auch Majerus sicher. Die Weltranglistenzweite gewann in der laufenden Saison den Weltcup-Durchgang in Las Vegas (USA), vor allem sicherte sich die 26-Jährige aber Platz eins in der Weltcup-Schlusswertung. Lucinda Brand (NL) möchte ebenfalls auf das Podium. Die 27-Jährige ist gut in Form. Am vergangenen Sonntag beim letzten Test in Hoogerheide fuhr sie hinter Vos auf den zweiten Platz.

Majerus peilt Top-Ten-Platz an



Majerus würde es nicht wundern, wenn sich eine Tschechin eine Medaille sichern würde: „Katerina Nash ist gut in Form. Sie ist zwar nicht mehr die Jüngste (39 Jahre, Anm. d. Red.), doch das will nichts heißen. Sie ist auf jeden Fall eine Mitfavoritin.“ Nash gewann den Weltcup-Durchgang in Namur (B). Auch eine andere Altmeisterin ist zu beachten. „Niemand weiß, wie gut die körperliche Fitness von Katherine Compton tatsächlich ist“, verrät Majerus. Die 38-jährige Landesmeisterin der USA legte im Dezember eine fast einmonatige Rennpause ein und trainierte hart. In Beles möchte sie zum großen Schlag ausholen.



Für tolle Stimmung wird am Wochenende gesorgt sein.

Foto: Serge Waldbillig

Und die Belgierinnen? Sanne Cant ist die große Hoffnungsträgerin. Die Nummer eins der UCI-Weltrangliste ist zwar bereits achtfache belgische Landesmeisterin bei den Frauen, dennoch gelang ihr bei einer WM noch nie der ganz große Triumph. Das möchte die 26-Jährige in Beles nachholen. Eva Lechner (I), Caroline Mani (F) oder Ellen van Loy (B) werden auch ein Wörtchen um die Ehrenplätze mitreden. Genau wie Majerus, die ihr Ergebnis aus dem vergangenen Jahr (Neunte in Zolder) verbessern möchte. „Ich hoffe auf den perfekten Tag, dann ist vieles möglich“, verrät die 29-Jährige.



Majerus: „Die Form passt“

Dass die Weltranglistenneunte die Topfahrerinnen bezwingen kann, bewies sie bei ihrem Triumph Anfang des Jahres in Otegem (B). Und in Namur mischte sie als Fünfte auch bei einem Weltcup-Durchgang ganz vorne mit: „Vielleicht kann ich erneut eine ähnliche Leistung abrufen. Ich bin jedenfalls frohen Mutes. Die Form passt, und ich freue mich, dass es nun endlich losgeht. Die Top Ten sind auf jeden Fall realistisch, wie weit es nach vorne geht, steht in den Sternen. Viele Fahrerinnen agieren auf einem ähnlichen Niveau.“



Die Luxemburger Fans können auch zwei weitere FSCL-Starterinnen anfeuern: Nathalie Lamborelle (Weltranglistenposition: 135) und Suzie Godart (149).

Sechs Luxemburger beim Nachwuchs



Vor den Frauen kämpfen am Samstag bereits die Junioren und die U23-Frauen um die WM-Medaillen. Bei Letzteren versucht die erst 19-jährige Evie Richards (GB) ihren WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Die größte Konkurrenz droht durch Ellen Noble (USA) und die bärenstarke Annemarie Worst (NL). Einzige Luxemburger Vertreterin ist Edie Rees.

Bei den Junioren sind zwar fünf FSCL-Fahrer am Start (Tristan Parrotta, Felix Schreiber, Nicolas Kess, Ken Conter, Misch Leyder), doch in dieser Kategorie sind die Luxemburger chancenlos. Für das Quintett scheinen eher Top-20-Platzierungen ein realistisches Ziel. Topfavorit ist bei den Junioren Thomas Pidcock (GB), der Überflieger der Saison. Toon Vandebosch (B) und Antoine Benoist (F) könnten den 17-Jährigen vielleicht in Bedrängnis bringen.



PROGRAMM

Am Samstag:

11.00: Junioren (40')

13.00: U23-Frauen (40')

15.00: Frauen (40-50')

DIE LUXEMBURGER STARTER

JUNIOREN

55 Tristan Parrotta

56 Felix Schreiber

57 Nicolas Kess

58 Ken Conter

59 Misch Leyder



U23-FRAUEN

41 Edie Rees

FRAUEN

35 Christine Majerus

36 Nathalie Lamborelle

37 Suzie Godart