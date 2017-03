(bob) - In der WM-Qualifikation trifft die FLF-Auswahl am 9. Juni in Rotterdam auf die Niederlande. Wie „Voetbal International“ berichtet, wird „Oranje“ in der Begegnung wohl ohne Ausnahmekönner Arjen Robben auskommen müssen.

Der Offensivspieler vom FC Bayern wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt und leidet derzeit unter einer Blessur an der Fußrückseite. Um die Belastung zu reduzieren, soll er künftig geschont werden.



Im Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste (4. Juni) könnte er seiner Nationalmannschaft genauso fehlen wie gegen Luxemburg.



Beim WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg Mitte November 2016 war Robben noch dabei und schoss sogar ein Tor (Endergebnis 1:3 aus Luxemburger Sicht).