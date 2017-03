(bob) - Die Suche nach einem passenden Standort hat einige Monate gedauert, nun steht laut "ladepeche.fr" fest, wo das Rückspiel der WM-Qualifikation zwischen Frankreich und Luxemburg stattfinden wird. Am 3. September tritt die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz in Toulouse an.



Seit dem Vorbereitungsspiel der Franzosen gegen Paraguay vor der EM 2008 hat die Nationalmannschaft kein Spiel mehr dort bestritten. Das Stadium Municipal bietet 33 150 Zuschauern einen Platz und war Austragungsort der EM 2016.



Der Vertrag sei zwar noch nicht unterzeichnet, doch es müssten nur noch Details geklärt werden, berichtet die französische Zeitung.



FLF-Jurist Marc Diederich erklärte gegenüber dem "Luxemburger Wort", dass der Luxemburger Verband noch keine Bestätigung dafür erhalten habe. Erst nach dem Länderspiel am 25. März im Stade Josy Barthel gegen Frankreich würde der französische Verband dies mitteilen.



Vor dieser Partie bestreitet die FLF-Auswahl am 21. März noch ein Testspiel gegen Standard Liège in Ettelbrück. Am Mittwoch wird Nationaltrainer Holtz den Kader für die Partien bekanntgeben.