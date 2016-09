(DW) - Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft musste sich zum WM-Qualifikationsauftakt in Sofia geschlagen geben. Gegen Gastgeber Bulgarien setzte es eine 2:3-Niederlage.

In der 16.' ging Bulgarien durch einen Distanzschuss von Rangelov in Führung. Luxemburg hielt dagegen, ohne sich zwingende Torchancen herauszuspielen. So ging es mit dem Rückstand in die Pause.

Innerhalb von nur drei Minuten sollte die FLF-Auswahl das Spiel in der zweiten Hälfte drehen. Joachim zeichnete sich dabei als Doppeltorschütze aus (60.', 62.'). Zunächst brachte er mit etwas Glück den vom eingewechselten Turpel zugespielten Ball nach einem Zweikampf mit Bulgariens Torwart Stoyanov über die Linie.



Zwei Minuten später spielte Joachim einen Verteidiger bei einem Konterangriff geschickt aus, um den Ball an Stoyanov vorbei ins Tor zu schlenzen.

Verrückte Schlussphase



Doch im Anschluss bekam Luxemburg zunehmend Probleme, nur drei Minuten nach dem Führungstreffer fiel - mit sehr unglücklicher Beteiligung von Joachim - der Ausgleich von Marcelinho.



Bulgarien war nun die drückende Mannschaft, spielte sich mehr und mehr Chancen heraus. In der 79.' nutzte Popov die Gelegenheit mit einem Freistoß aus 18 m und ließ Torhüter Joubert keine Chance.

In der Nachspielzeit kam dann Freude im Luxemburger Lager auf: Bohnert erzielte seinen ersten Länderspieltreffer (90.+1.') nach einem äußerst starken Pass aus dem Mittelfeld, nur eine Minute später gelang den Bulgaren dann der 4:3-Siegtreffer durch Tonev. Auch zwei Eckstöße in der letzten Minute konnte Luxemburg nicht mehr zum Punktgewinn nutzen.