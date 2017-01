(jot) - Für das WM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Frankreich, das am 25. März ab 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel über die Bühne geht, gibt es nur noch noch rund 300 Tickets am Verbandssitz der FLF in Monnerich.



In den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber, in der „Réidener Spënnchen“ in Redingen und in der Buchhandlung „Libo“ in Wiltz sind bereits alle Karten vergriffen.