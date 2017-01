(jot) - Für das WM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Frankreich, das am 25. März ab 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel über die Bühne geht, gibt es keine Karten mehr.



Der Vorverkauf startete und endete am Freitag. Nur insgesamt 2 800 Tickets gingen noch in den Vorverkauf. Die restlichen 5 200 Karten wurden über Abonnements verkauft, wurden an die Vereine verteilt bzw. gingen an den französischen Verband.