(jan) - Es war seine Paradedisziplin, doch es reichte nur für Silber. Shorttrack-Eisschnellläufer Peter Murphy hat am Donnerstagmittag beim europäischen olympischen Winterfestival der Jugend (EYOF) in Erzrurum (TUR) über 500 m den zweiten Platz belegt. Er musste sich in einem packenden Finale in 43''41 nur dem Litauer Salvijus Ramanauskas (43''24) geschlagen geben.

Murphys Teamkollege Augustin Géré verpasste den Finaleinzug mit einem dritten Platz im Halbfinale nur knapp, sicherte sich dann aber im B-Endlauf den Sieg (44''41). Caroline Murphy schied nach einem vierten Platz im Halbfinale aus (47''28).

Auch Skifahrer Matthieu Osch war am Donnerstag im Einsatz. Der Nachwuchsathlet fuhr im Slalom in einer Gesamtzeit von 1'59''66 auf Rang 25. Nach einigen verpassten Markierungen bekam der Luxemburger eine Strafzeit von 15 Sekunden aufgebrummt.



Bereits am Mittwoch jubelte die Luxemburger Delegation über eine Goldmedaille. Hier gibt's Peter Murphys Siegerfahrt im Video (ab 11'06''):