(DW) - Bei der Darts-WM steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Party-Atmosphäre. Verkleidete Menschen singen und tanzen im Londoner Alexandra Palace, während die Profis auf der Bühne die Pfeile auf die Scheibe werfen.

Das Publikum ist großartig und stimmungsvoll, aber auch sehr ehrlich. Wenn es jemanden nicht mag, bekommt derjenige es mit voller Härte zu spüren. Das wissen auch die Spieler.

Der Niederländer Jerry "Electric" Hendriks hat alles richtig gemacht. Die richtige Walk-On-Musik reicht schon, um die Fans auf seine Seite zu schlagen. Er kam zu "Freed from desire" auf die Bühne - der Originalversion des seit der Fußball-WM weit verbreiteten Fansongs "Will Grigg's on fire".

Die Leute im "Ally Pally" drehen regelrecht durch, Will Griggs Name dröhnt durch die Halle. Nur eines ist noch verbesserungswürdig: Hendriks Tanzbewegungen ...