(DW) - Noch etwas verschlafen trat Titelverteidiger Wout van Aert am Freitagmorgen um 9 Uhr in Petingen vor die Presse. Vor der Cyclocross-WM am Wochenende in Beles gab es einige Streitereien und Diskussionen um den erst 22-jährigen Belgier.



Van Aert musste vergangene Woche beim Weltcup in Hoogerheide wegen Knieproblemen aussetzen. "Das Knie schmerzt noch etwas, die Entzündung ist noch vorhanden. Wäre die WM vor einer Woche gewesen, hätte ich ein richtiges Problem gehabt. Für das Rennen am Sonntag sollte es aber kein Problem sein. Das kann ich allerdings nicht mit absoluter Sicherheit sagen", so van Aert.

Spannungen zwischen Teamkameraden



Um die Behandlung seiner Knieprobleme gab es Diskussionen. Er soll von Ausnahmegenehmigungen profitiert haben, um Medikamente einzunehmen, die auf der Dopingliste stehen.

Sein Hauptkonkurrent Mathieu van der Poel (NL) und sein belgischer Teamkollege Kevin Pauwels stellten auf Twitter Formulare ihrer Dopingkontrollen online, mit dem Aufruf nach mehr Transparenz. Eine Anspielung auf van Aert?

Wout van Aert räumte am Freitagmorgen in Petingen mit einigen Vorwürfen auf.

Foto: Serge Waldbillig

"Fragen Sie doch Kevin, warum er das gemacht hat", verwies van Aert höhnisch auf seinen Teamkollegen, der nur zwei Stühle neben ihm saß. "Es war nicht meine Absicht, eine solche Diskussion einzuleiten. Ich habe das ohne jeglichen Hintergrund gemacht", beteuerte Pauwels.

Der Weltmeister selbst versicherte, er habe keine verbotenen Substanzen eingenommen. "Das Traurige daran ist, dass die Leute glauben, ich sei nicht verletzt gewesen. Ich war noch am Mittwoch in der Dopingkontrolle, sehe aber keinen Grund, warum ich das mit der ganzen Welt teilen sollte."



Van Aert: "Ich vertraue Adrie van der Poel"

Dass Adrie van der Poel, Vater seines Hauptkonkurrenten Mathieu, bei der Streckenplanung involviert war, stört van Aert nicht. "Das ist schon sehr komisch, dass so etwas bei einer WM noch passiert. Das war aber auch vor einem Jahr in Zolder so, als ich gewonnen habe und es wird wohl auch 2018 der Fall sein. Ich bin mir nicht sicher, was genau seine Rolle bei der Streckenplanung war. Er baut tolle Strecken und ich sehe da eigentlich kein Problem. Ich vertraue Adrie, dass er in keiner Weise einen Vorteil für seinen Sohn herausziehen will."

In der Tat ist die Rolle des Weltmeisters von 1996 bei der Streckenplanung nicht so gewichtig. Im Großen und Ganzen wurde diese nämlich von den Luxemburger Organisatoren gezeichnet. Adrie van der Poel wurde mit einbezogen, um Details zu verändern, da er über die nötige Erfahrung bei der Streckenplanung verfügt.