Premierminister Xavier Betttel hat am Montag die luxemburgische Eishockey-Nationalmannschaft empfangen und ein Trikot mit seinem Namen erhalten. Der Premierminister gratulierte dem Team für seinen Weltmeistertitel in der Division III vor fast einem Monat in Bulgarien.

"Sie helfen, ein hervorragendes Bild von Luxemburg im Ausland zu vermitteln und sie nehmen aktiv am Nation Branding teil. 'Luxembourg est fier de vous et du titre que vous avez remporté'", heißt es in der Pressemitteilung.