(sid) - Großeinsatz der Feuerwehr auf der Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund: Am Mittwochnachmittag rückten 40 Einsatzkräfte aus, nachdem im BVB-Gebäude am Rheinlanddamm ein Briefumschlag mit weißem Pulver gefunden worden war. Nach Informationen der "Ruhrnachrichten" könnten acht Mitarbeiter mit dem Pulver in Kontakt gekommen sein, sie wurden untersucht. Laut BVB-Sprecher Sascha Fligge sei die gesamte Geschäftsstelle evakuiert worden, Spezialkräfte untersuchten die Substanz. Der Alarm war um 16.15 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.

Erst am Samstag war ein verdächtiges Päckchen, aus dem weißes Pulver rieselte, auf der Geschäftsstelle des spanischen Rekordmeisters Real Madrid eingegangen. Biochemie-Experten in schweren Schutzanzügen untersuchten anschließend stundenlang in den Räumlichkeiten des Estadio Santiago Bernabeu die ominöse Sendung. Am späten Abend gaben die Einsatzkräfte Entwarnung und teilten mit, dass es sich nicht um eine gefährliche Substanz handle.