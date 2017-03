(dpa) - Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft muss für vier Spiele auf Lionel Messi verzichten. Der 29-Jährige habe beim 1:0-Sieg der "Albiceleste" gegen Chile am vergangenen Donnerstag einen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt, teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Dienstag unmittelbar vor der Auswärtspartie Argentiniens in Bolivien mit. Die Sperre gilt bereits für das Quali-Spiel für die WM 2018 am Dienstagabend (22 Uhr Luxemburger Zeit) in La Paz. Zusätzlich muss Messi 10 000 Schweizer Franken (rund 9 300 Euro) zahlen.

Argentinien belegt vor dem Spiel in Bolivien Platz drei in der Südamerika-Gruppe. Die ersten Vier qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2018 in Russland, der Fünfte muss in die Play-offs gegen ein Team aus Ozeanien. Der Offensivspieler fehlt seinem Team zudem in den Spielen gegen Uruguay am 31. August, Venezuela (5. September) und Peru (5. Oktober).