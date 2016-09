(DW) - Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana (Movistar) hat bei der Vuelta a Espana zum großen Schlag ausgeholt und seine Führung im Gesamtklassement deutlich ausgebaut. Auf der 15. Etappe fuhr er von Beginn an seinem Rivalen Christopher Froome (GB/Sky) davon, dieser fiel weit zurück. Gianluca Brambilla (I/Etixx-Quick-Step) sicherte sich den Etappensieg.



Auf spektakuläre Art und Weise hat Quintana eine vielleicht entscheidende Veränderung in der Gesamtwertung herbeigeführt. Im Ziel der 118,5 km langen und damit sehr kurzen Bergetappe hatte er am Ende 2'37'' Vorsprung auf Froome, der 18. wurde.

Gleich nach dem Start fuhr Froome dem Peloton hinterher - aus welchen Gründen auch immer. Und das hatte vor allem einer schnell mitbekommen: Alberto Contador (E/Tinkoff). An der Spitze des Hauptfelds forcierte er mit Brambilla dermaßen das Tempo, das das Hauptfeld in viele kleine Gruppen zerfiel.

Gianluca Brambilla holte den Etappensieg. Knapp dahinter: Nairo Quintana (in rot).

Foto: AFP

Quintana bärenstark



Quintana reagierte auf Contadors Attacke, und so fuhren beide in einer Gruppe Froome davon. Der Brite hatte nur noch wenige Teamkollegen an seiner Seite und als dann auch noch Quintanas Kamerad Alejandro Valverde (E) angriff, war Froome komplett auf sich alleine gestellt. All das passierte wohlgemerkt in den ersten 25 km des Rennens!

Quintana und Contador hatten beide jeweils noch zwei Teamkollegen an ihrer Seite, so dass der Vorsprung stetig anwuchs. In der Schlussphase machte Quintana das Tempo an der Spitze, hinterließ einen bärenstarken Eindruck. Lediglich Brambilla, der zu Beginn das Chaos mit Contador initiierte, blieb an der Schlusssteigung dran und schlug Quintana im Sprint.

Quintana führt die Gesamtwertung nun mit 3'37'' Vorsprung auf Froome und 3'57'' auf Esteban Chaves (COL/Orica-BikeExchange) an. Contador ist mit 4'02'' Rückstand Vierter.

Die Klassements von Laurent Didier (Trek-Segafredo) und Jempy Drucker (BMC) sind noch nicht bekannt. Eines steht fest: Das Gruppetto erreichte das Ziel nicht im Zeitlimit von 31'24'', sondern mit rund 54 Minuten Rückstand! Man darf gespannt sein, wie die Veranstalter darauf reagieren werden.