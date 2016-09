(DW) - Radprofi Nairo Quintana (COL/Movistar) ist auch nach der 14. Etappe der Vuelta a Espana (WorldTour) Gesamtführender. Trotzdem hat der kleine Kolumbianer auf dem äußerst schweren Teilstück sein Ziel verpasst.

Die Etappe führte über 196 km. Drei Gipfel der ersten Kategorie und am Ende der Anstieg zum Ziel am Gipfel des Col d'Aubisque (Höchste Kategorie) standen an.

An Letzterem lieferten sich Quintana und Christopher Froome (GB/Sky) ein berauschendes Duell, wie man es sich bei der Tour de France gewünscht hätte. Der Kolumbianer attackierte immer wieder, doch wenn er mal einen kleinen Vorsprung hatte, fuhr Froome in seinem gewohnten Stil wieder heran.

Im Hinblick auf das noch anstehende Zeitfahren in der letzten Vuelta-Woche reichen die 54'' Vorsprung von Quintana in der Gesamtwertung wohl nicht aus. Froome ist deutlich stärker im Kampf gegen die Uhr.

Etappensieger wurde der Niederländer Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), der in der anfangs 41-köpfigen Ausreißergruppe fuhr.

Die Klassemente von Laurent Didier (Trek-Segafredo) und Jempy Drucker (BMC) sind noch nicht bekannt.