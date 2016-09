(DW) - Das 37 km lange Einzelzeitfahren bei der Vuelta a Espana hat das Rennen noch einmal spannend gemacht. Mit dem Etappensieg ist der Brite Christopher Froome (Sky) in der Gesamtwertung näher an den Führenden Nairo Quintana (COL/Movistar) herangerückt.

Froome hatte im Ziel einen Vorsprung von 2'16'' auf Quintana, der Tageselfter wurde. Rang zwei belegte Jonathan Castroviejo (E/Movistar) mit 44'' Rückstand auf Froome, Dritter wurde Tobias Ludvigsson (S/Giant-Alpecin) auf 1'24''.



In der Gesamtwertung liegt Quintana noch mit 1'21'' vor Froome. Alberto Contador (E/Tinkoff) hat Esteban Chaves (COL/Orica-BikeExchange) von Rang drei verdrängt und hat 3'43'' Rückstand auf Quintana.



Auf der vorletzten Etappe am Samstag kommt es zum großen Showdown: Am Ende geht es nämlich berghoch hin zum Ziel am Alto Aitana (21 km à 5,9 Prozent).



Erster Luxemburger wurde Jempy Drucker (BMC), der Rang 79 belegte und 6'10'' Rückstand auf Froome hatte. Laurent Didier (Trek-Segafredo) war 7'14'' langsamer als der Brite und belegte den 115. Platz.