(DW) - Jempy Drucker (BMC) hat seinen zweiten Sieg bei der 71. Vuelta a Espana verpasst. Erneut war der Radprofi im Finale der 18. Etappe zu sehr auf sich alleine gestellt. So blieb ihm am Ende Rang drei hinter Tagessieger Magnus Cort Nielsen (DK/Orica-Bike Exchange) und Nikias Arndt (D/Giant-Alpecin).



Erwartungsgemäß kam es auf dem 200,6 km langen Teilstück zwischen Requena und Gandia zum Massensprint, nachdem die Ausreißergruppe gestellt wurde. Drucker musste in der Schlussphase richtig kämpfen. Ohne die Hilfe eines Teamkollegen ging es in die letzten 2 km, und als es darauf ankam, war Drucker zu schlecht platziert.

Der Luxemburger fuhr so einen sehr langen Sprint, zog rechts am Feld vorbei und nahm die Führungsposition ein - doch hatte ihn die Aktion zu viel Kraft gekostet. So wurde der 30-Jährige übersprintet.

In der Gesamtwertung hat sich nichts verändert. Vor dem 37 km langen Zeitfahren am Freitag führt Nairo Quintana (COL/Movistar) weiterhin mit 3'37'' Vorsprung auf Christopher Froome (GB/Sky) und 3'57'' auf Esteban Chaves (COL/Orica-BikeExchange).

Laurent Didier (Trek-Segafredo) kam als 121. mit einem Rückstand von 2'30'' ins Ziel.