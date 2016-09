(DW) - Nairo Quintana (COL/Movistar) hat die Vuelta a Espana (WorldTour) gewonnen. Auf der letzten Etappe mit Ziel in Madrid hielt sich der Kolumbianer unbeschadet und durfte den Gesamtsieg bejubeln. Im Schlussklassement hat er 1'23'' Vorsprung auf Christopher Froome (GB/Sky) und 4'08'' auf Esteban Chaves (COL/Orica-BikeExchange)



Die Hoffnungen der Luxemburger Fans lagen auf Jempy Drucker (BMC). Nach seinem Sieg auf der 16. Etappe galt er als einer der Favoriten auf den Triumph in Madrid. Eigentlich gut platziert in die letzten 500 m gegangen, war Drucker im entscheidenden Moment blockiert. Er versuchte zwar noch, sich aus der Situation zu befreien, was allerdings unmöglich war. So nahm er frühzeitig Tempo raus und verpasste als 22. eine Topplatzierung.

Drucker darf sich trotzdem freuen, wurde BMC doch als bestes Team der Rundfahrt ausgezeichnet.



Den Sieg nach 104,1 km sicherte sich der Däne Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) vor Daniele Bennati (I/Tinkoff) und Gianni Meersman (B/Etixx-Quick-Step).

Laurent Didier (Trek-Segafredo) kam als 99. mit 49'' Rückstand ins Ziel. In der Schlusswertung wird er auf Rang 104 geführt (auf 3.33'39''), Drucker ist 142. (4.36'07'').