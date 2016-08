(DW) - Jonas van Genechten (B/IAM) hat die siebte Etappe des Radrennens Vuelta a Espana (WorldTour) gewonnen. Nach 158,5 km setzte er sich im Sprint vor dem Italiener Daniele Bennati (Tinkoff) und Alejandro Valverde (Movistar) aus Spanien durch.

Auf der hügeligen Etappe wurden die Ausreißer recht früh, also 45 km vor dem Ziel, eingeholt. Anschließend setzte sich eine neue Gruppe ab, von der auf den letzten Kilometern nur Luis Leon Sanchez (E/Astana) und Simon Clarke (AUS/Cannondale) übrig blieben.



Mit 10'' Vorsprung ging es in den letzten Kilometer hinein - doch dieser sollte nicht mehr reichen. 100 m vor dem Ziel wurden die beiden von den Sprintern passiert.

Mit 1'14'' Rückstand kam Laurent Didier (Trek-Segafredo) als 86. ins Ziel. Jempy Drucker (BMC) erreichte das Ziel mit dem Gruppetto (139. auf 11'09'').



Contador gestürzt



In einer der letzten Kurven kam es recht weit vorne im Peloton zu einem Sturz, in den Alberto Contador (E/Tinkoff) verwickelt war. An der linken Seite seines Körpers, besonders an der Schulter, waren deutliche Verletzungen zu erkennen. Nach dem Rennen verspürte er große Schmerzen.

In der Gesamtwertung hat Druckers Teamkollege Darwin Atapuma (COL) seine Führung verteidigt und 8'' Vorsprung auf Valverde sowie 42'' auf Christopher Froome (GB/Sky). Die Klassemente der beiden Luxemburger sind noch nicht bekannt.