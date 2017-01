(DW) - Am Donnerstagabend wurde die Strecke der Vuelta a Espana 2017 vorgestellt. Der Startschuss zum dreiwöchigen Wettkampf fällt am 19. August im französischen Nîmes.



Es ist erst das dritte Mal in der Vuelta-Geschichte, dass das Rennen in einem anderen Land startet. Dort steht ein 13,8 km langes Mannschaftszeitfahren an. Insgesamt sind fünf Flachetappen, neun hügelige Etappen und fünf Bergetappen zu bewältigen. Ein Einzelzeitfahren und ein Mannschaftszeitfahren stehen auf dem Programm. 50 Berggipfel werden erklommen.



Die Route führt durch den Osten Spaniens in den Süden, zahlreiche Etappen werden nicht weit von der Küste entfernt stattfinden. Vom Süden geht es per Flugzeug hoch in den Norden, wo die fünf letzten Teilstücke anstehen. Außer der letzten Etappe am 10. September mit Ziel in Madrid wird somit der Zentrum Spaniens komplett gemieden.



Nach den ersten beiden Tagen, die durch Frankreich führen, geht es nach Andorra. Somit sind bereits auf der dritten Etappe harte Anstiege zu bewältigen. Auf der fünften Etappe steht eine Ankunft auf einer kurzen, aber knackigen Steigung an.

Auf den Teilstücken zehn und elf sind die Bergfahrer gefragt. Ab der 14. Etappe folgt die entscheidende Phase mit einigen Bergetappen sowie dem Einzelzeitfahren auf dem 16. Teilstück über 42 km mit Ziel in Logrono. Am vorletzten Tag kommt es zum Showdown am Alto de l'Angliru.



Die Vuelta steht im Rennplan des Luxemburgers Laurent Didier (Trek). Auch Starts von Bob Jungels (Quick-Step) und Jempy Drucker (BMC) sind äußerst wahrscheinlich. Die Karte der Strecke finden Sie auf www.wort.lu.