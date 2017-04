von Daniel Wampach und Bob Hemmen

Es ist die Neuauflage des Vorjahresfinals sowie des Pokalendspiels. Wenn am Samstagabend Amicale Steinsel die Musel Pikes empfängt, kämpfen die zwei besten luxemburgischen Basketballteams in der Finalserie nach dem Modus "best of three" um den Meistertitel.



Das "Luxemburger Wort" hat die Fähigkeiten der Spieler aus den Startformationen beider Teams analysiert, benotet und sie in den direkten Vergleich gestellt.



Schaut man sich die Gesamtstatistiken beider Teams aus den vier Duellen dieser Saison an, so fällt auf, dass es auf dem Spielfeld nur wenige große Unterschiede gibt ...