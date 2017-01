Interview: Daniel Wampach



Lex Reichling will endlich mal ganz oben stehen. Bei den nationalen Meisterschaften im Cyclocross gehört der 24-Jährige zu den Favoriten. In der vergangenen Saison wurde es etwas ruhiger um Reichling. Wegen seiner Ausbildung konnte er nicht ausreichend trainieren, um bei den Rennen konkurrenzfähig zu sein. Das hat sich wieder geändert: Sowohl in Warken als auch in Cessingen setzte er sich durch. Nun soll ein noch kostbarerer Sieg her.



Im Interview spricht der angehende Polizist, der im Juni die Polizeischule abschließen wird, über seine Chancen bei den Meisterschaften und die erbrachten Opfer für die zwei großen Januartermine ...