(müs) - Luxemburg kann gegen Frankreich nicht gewinnen. Eine nicht ganz so hohe Niederlage wäre ja auch schon gut und wenn dann vielleicht für Luxemburg noch ein Tor rausspringt - ein Traum. So ein Quatsch. Wer wirklich denkt, Luxemburg hat und hatte nie eine Chance gegen Frankreich zu gewinnen, der irrt.



Das belegt die Statistik. Man muss sich die Begegnungen der beiden Nachbarländer nur ganz genau anschauen. Ok, vielleicht muss man etwas länger suchen, in der Zeit ein klein wenig zurück gehen. Doch es lohnt sich.



Denn die Statistik zeigt ganz klar: Luxemburg ist ja schon fast so etwas wie der Geheimfavorit. Vor gar nicht allzu langer Zeit siegten die Luxemburger 5:4 gegen Frankreich. Damals war es ein gewisser Jean Massard, der die Franzosen mit vier Toren schon fast im Alleingang besiegte. Ok, es war am 8. Februar 1914. Ja, und es war ein Freundschaftsspiel. Die französische Presse bezeichnete die Niederlage damals als "Katastrophe". Doch die Katastrophe kam erst noch: Wenige Wochen später kämpften viele der Spieler im Ersten Weltkrieg.



Diese Spieler liefen 1914 für Luxemburg auf: Josy Faber, Auguste Rizzi, Thomas Schmit, Eugène Didier, Bernard Wirtz, Jean-Pierre Voelker (hintere Reihe v. l. n. r.), Henri Hoffmann, Emile Thill, Victor Kauth, Jean Massard, Zénon Bernard (vordere Reihe v. l. n. r.).

Archivfoto: Henri Bressler

Doch dieser Sieg blieb keine einmalige Sache. Am 10. April 1960 war es wieder soweit. Dieses Mal besiegten die Luxemburger in der Olympia-Qualifikation die Franzosen sogar noch deutlicher: 5:3.



Na gut, es gab auch 16 Länderspiele die Frankreich gewann. Aber auch da gelang den Luxemburgern immer mal wieder ein Tor, so wie beim 1:6 in der WM-Qualifikation 1953 beispielsweise.



In Frankreich erinnert man sich jedenfalls noch mit Schrecken an den 8. Februar 1914, als Luxemburg ihre Nationalmannschaft bezwang.