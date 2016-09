(jan) - Am Montagabend (Ortszeit) ist die Tour of Alberta (UCI-Kat. 2.1) zu Ende gegangen. Radprofi Fränk Schleck (Trek-Segafredo) durfte sich nach der letzten Etappe in der kanadischen Provinzhauptstadt Edmonton als insgesamt starker 16. feiern lassen.

Die Rundfahrt gewann der US-Amerikaner Robin Carpenter (Holowesko-Citadel) in 13.35'31''. Knapp hinter ihm platzierte sich Schlecks Teamkollege Bauke Mollema (NL/ auf 1'') gefolgt von Evan Huffman (USA/Rally Cycling/7'').

Frank Schleck 16th, Tom Skujins 17th, Eddie Dunbar 19th, Chris Horner 20th...



Die letzte Etappe auf dem 124,1 km langen Kurs über elf Runden durch die Stadt gewann der Spanier Francisco Mancebo (Skydive Dubai/2.46'01''), der sich vier Sekunden vor dem Hauptfeld, zu dem auch Schleck gehörte, ins Ziel rettete.

Der Luxemburger bleibt nun erst einmal in Kanada, wo er am 9. und 11. September bei den Grand Prix von Québec und Montréal an den Start geht.