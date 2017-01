(sid) - Paul Clement ist von Fußball-Rekordmeister Bayern München zu Premier-League-Schlusslicht Swansea City gewechselt und wird dort neuer Teammanager. Das bestätigten die Waliser am Dienstag. Der 44 Jahre alte Engländer, der seit Sommer als Co-Trainer von Carlo Ancelotti in München war, ist bereits der dritte Coach der "Schwäne" in dieser Saison und erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Bereits am Montag hatten die Bayern bestätigt, dass sich Clement in Gesprächen mit Swansea befindet. Nach seinen Assistenzposten unter Ancelotti beim FC Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid hatte Clement vergangene Saison den englischen Zweitligisten Derby County als Chef betreut.

Das Premier-League-Spiel seines neuen Teams bei Crystal Palace am Dienstagabend (21 Uhr) wird Clement noch von der Tribüne verfolgen.