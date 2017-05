(jot) - Kamil Rychlicki kämpft mit Maaseik um den Meistertitel in Belgien. Am Montagabend gab es es allerdings einen Rückschlag für den 20-Jährigen. Seine Mannschaft verlor mit 2:3 bei Roeselare.

Noliko Maaseik bewies viel Moral und konnte zum 1:1 und zum 2:2 in den Sätzen ausgleichen. Letztlich setzte sich Pokalsieger Roeselare allerdings mit 3:2 (25:17, 18:25, 25:20, 22:25, 15:13) durch.



22 Punkte von Rychlicki



Rychlicki wusste trotz der Niederlage zu überzeugen und war mit 22 Punkten der beste Angreifer auf dem Feld.



In der Finalserie, die nach dem Modus "best of three" ausgetragen wird, steht es nun 1:1. Die erste Begegnung hatte Maaseik am Samstag vor heimischer Kulisse mit 3:2 gewonnen (25:22, 23:25, 25:19, 22:25, 15:12). Rychlicki kam nur kurz im vierten Satz zum Einsatz und erzielte zwei Punkte.



Das dritte Spiel geht am Mittwochabend ab 20.30 Uhr in Maaseik über die Bühne.