(LS) - Interessante Konstellation: Der Luxemburger Unparteiische Carel Zuidberg leitet am Mittwoch ein Europapokalspiel der Volleyballer aus Tours (F), in deren Kader unter anderem Neffe Chris Zuidberg steht.

Carel Zuidberg ist erster Schiedsrichter im Hinspiel des 1/16-Finales im CEV-Pokal der Männer zwischen Tours VB und Volejbal Brno (CZE). Chris Zuidberg, der noch am Wochenende mit der Luxemburger Nationalmannschaft beim Novotel Cup im Einsatz war, geht seine zweite Saison als Spieler in Frankreich an.