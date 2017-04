(kev) - Im ersten Spiel der Finalserie der belgischen Volleyball-Meisterschaft, die nach dem Modus "best of five" ausgetragen wird, haben sich Kamil Rychlicki und sein Club Noliko Maaseik durchgesetzt. Gegen Knack Roeselare feierten der Luxemburger Nationalspieler, der lediglich im vierten Satz kurz zum Einsatz kam, einen 3:2-Erfolg.

1800 Zuschauer sahen einen packenden Kampf. Zunächst holte Maaseik den ersten Durchgang mit 25:22, ehe Roeselare mit 25:23 ausgleichen konnte. Es war wiederum Maaseik, das sich die Führung sichern konnte (25:19), ehe Roeselare erneut zurückschlug (25:22). Im alles entscheidenden fünften Satz behielten die Hausherren dann mit 15:12 die Oberhand.

Das zweite Spiel der Finalserie findet am Montag ab 20.30 Uhr in Roeselare statt.