(JFC/jan) - Der Luxemburger Kamil Rychlicki hat das Finale des belgischen Volleyballpokals erreicht. Mit seinem Club Noliko Maaseik siegte der 20-Jährige am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel in Antwerpen mit 3:1. Das Hinspiel hatte Maaseik am 14. Dezember ebenfalls mit 3:1 gewonnen.

Rychlicki und seine Teamkollegen spielen nun im Endspiel am 12. Februar gegen Knack Roeselare um den Titel - erneut in Antwerpener Halle. Der Finalgegner ist Tabellenführer der belgischen Liga, Maaseik folgt mit vier Zählern Rückstand. Antwerpern ist Vierter.

Rychlicki könnte allerdings bereits am Freitag wieder aufschlagen, wenn in Kirchberg der Novotel-Cup der Nationalmannschaften beginnt. Der Ligabetrieb in Belgien setzt am 6. Januar wieder ein. Maaseik ist dann beim Tabellenachten Zoersel zu Gast.