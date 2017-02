(jan) - Unerwartet deutlich hat der belgische Volleyball-Spitzenclub Noliko Maaseik das nationale Pokalfinale verloren. Gegen Konkurrent Knack Roeselare unterlag der Tabellenführer der belgischen Liga mit 0:3 (19:25, 23:35, 24:26). Damit hat der luxemburgische Nationalspieler Kamil Rychlicki den ersten Titel mit seinem neuen Club verpasst.

Dabei sah es nach zwei schnellen Sätzen so aus, als hätte Maaseik ins Spiel zurückgefunden. Doch eine vermeintlich komfortable Führung im dritten Durchgang reichte am Ende nicht - trotz lautstarker Unterstützung der zahlreichen Fans in der Antwerpener Halle. So durfte Roeselare nach seiner Durststrecke in der Liga über den Pokaltitel jubeln.



An ihnen lag's nicht: Maaseiks Fans ünterstützten ihr Team bis zum bitteren Ende.

Foto: Guido Schepers/ZUPP