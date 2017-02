(jot) - Fentingen hat die bislang starken Leistungen in dieser Saison auch im Pokal-Halbfinale gegen Walferdingen bestätigt. In Belair setzte sich das Team klar mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:22) durch.

Im zweiten Halbfinale ließ Favorit und Titelverteidiger Strassen Bartringen mit 3:0 keine Chance (25:15, 25:14, 25:18). Das Endspiel geht am Samstag ab 19.30 Uhr in Belair über die Bühne.



Bei den Frauen hatten sich bereits am Samstag Walferdingen und Steinfort für das Finale am Samstag (ab 17 Uhr in Belair) qualifiziert.