(jg) - Am vierten Spieltag der höchsten nationalen Spielklasse ist die Devise klar: Sämtliche Mannschaften wollen sich vor der Länderspielpause am kommenden Wochenende mit einem Erfolgserlebnis in die zweiwöchige Pause verabschieden. Mit einem guten Gefühl und einer breiten Brust lässt es sich halt besser arbeiten. Die sechs verbleibenden Begegnungen bieten einige interessante Paarungen.



Zum Abschluss des Spieltags kommt es am Sonntag in Oberkorn (19.30 Uhr) zu einem Leckerbissen: Differdingen hat Rekordmeister Jeunesse zu Gast – eine Partie die bei dem guten Wetter sicherlich eine Menge Zuschauer anlockt. Für beide Mannschaften ist die Zielsetzung klar: Nach ernüchternden Ergebnissen am vergangenen Wochenende, muss ein positives Resultat oder zumindest ein mutiger Auftritt her. Differdingen musste Strassen beim 4:4 einen Punkt zugestehen, Jeunesse verlor gar mit 1:2 gegen den RFCUL. Es geht darum, nicht vorzeitig den Kontakt zu den Spitzenplätzen abreißen zu lassen.

Dauerbrenner



Düdelingen gegen Mondorf wird so langsam zum Dauerbrenner: Zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten treffen beide Mannschaften aufeinander. Sowohl im Pokalfinale der vergangenen Saison, als auch in der Coupe de la Ligue triumphierten die Düdelinger mit 1:0. Gegen dieses Resultat hätte F91-Coach Dino Toppmöller sicherlich nichts einzuwenden. Der Neu-Trainer feierte einen gelungenen Einstand: Sieben Punkte aus drei Begegnungen sind eine ordentliche Ausbeute, auch wenn der Titelverteidiger am vergangenen Wochenende etwas überraschend zwei Punkte beim Aufsteiger Titus Petingen liegen ließ. Dass Pokar, Stolz und Co. nicht wie gewünscht zur Entfaltung kommen, dafür möchte Arno Bonvini sorgen. Der Trainer der Gäste aus Mondorf setzt darauf, dass seine Mannschaft befreit aufspielen kann.

Der RFCU Lëtzebuerg ist gut in die Saison gestartet: Sechs Punkte hat das Team von Trainer Samy Smaili bereits auf dem Konto – eine sehr respektable Ausbeute. Vor dem Duell gegen Canach möchte der 50-jährige Coach aber so schnell keine Euphorie aufkommen lassen: „Wir müssen ganz einfach konzentriert weiterarbeiten. Wir haben zwar gegen Jeunesse gewonnen, doch es war vor allem in der zweiten Halbzeit nicht alles perfekt." Gegner Canach fertigte vergangenes Wochenende RM Hamm Benfica ab (4:1). So soll es weitergehen.

Grettnich: "Dies ist ein Sechs-Punkte-Spiel"



Interessant lässt sich auch das Duell Rümelingen-Strassen an. Vor allem die Gäste stehen bereits richtig unter Druck: Ein Zähler aus drei Begegnungen ist für die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison eindeutig zu wenig. Trainer Patrick Grettnich findet im Vorfeld deutliche Worte: „Nach unserem schlechten Saisonstart ist die Partie gegen Rümelingen bereits ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel.“ Doch auch Grettnichs Gegenüber Christian Joachim erwartet eine Leistungssteigerung von seinen Spielern: „Wir müssen aktiver und lauffreudiger auftreten als gegen Niederkorn (0:4), denn dort agierten wir zu passiv, dies in sämtlichen Bereichen.“



Wenn der Tabellenzwölfte (Rosport) auf den 14. (Käerjéng) trifft, ist die Voraussetzung klar: Verlieren verboten! Käerjéng wartet als einziges Team noch auf den ersten Zähler in der laufenden Saison. Auch die Tatsache von erst einem erzielten Tor spricht nicht für die Mannschaft von Angelo Fiorucci. Der Aufsteiger muss langsam punkten, da kommt Rosport vielleicht gerade richtig. Die Gäste warten auch noch auf den ersten Triumph in der aktuellen Spielzeit.



Santos: "Es fehlt an Erfahrung"



Bei RM Ham Benfica lief gegen Canach nichts zusammen (1:4). Trainer Dan Santos möchte sich nicht zu lange mit dieser zweiten Saisonniederlage beschäftigen: „Dieser Rückschlag muss aus unseren Köpfen. In dieser Begegnung hat man gesehen, dass es uns an Erfahrung und Abgebrühtheit fehlt. Santos ist gewarnt: „Die Petinger werden nach dem Unentschieden gegen Düdelingen sehr motiviert sein. Sie wollen sicherlich drei Punkte einfahren.“ Für den Aufsteiger aus der Ehrenpromotion wäre dies dann der erste Erfolg in der noch jungen Saison.

BGL LIGUE - VIERTER SPIELTAG



Am Freitag:

Fola - Niederkorn ?:?



Am Samstag:

17.00: Rümelingen – Strassen



Am Sonntag:

16.00: Käerjéng – Rosport

16.00: RM Hamm Benfica – Titus Petingen

18.00: RFCUL – Canach

18.30: F91 – Mondorf

19.30: Differdingen – Jeunesse