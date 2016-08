(jg) - Die Escher Fola hatte am Freitag zwei Punkte hängen gelassen (1:1 gegen Niederkorn) und die direkten Verfolger haben die Gunst der Stunde genutzt, um zum Tabellenführer der BGL Ligue aufzuschließen.



Düdelingen behauptete sich am Sonntag quasi in letzter Minute gegen Mondorf (1:0 von da Mota in der 89.'), so dass die beiden Titelfavoriten nun nach vier Spieltagen mit zehn Punkten und der identischen Tordifferenz gemeinsam an der Spitze liegen.



Auf Rang drei lauert der RFCU Lëtzebuerg, der sich knapp aber nicht unverdient gegen Canach behauptete. Bernardelli war beim 1:0-Heimsieg der einzige Torschütze. Im Spitzenspiel des Wochenendes bezwang Differdingen die Escher Jeunesse mit 3:1. Dabei hatten die Escher in der 81.' die Differdinger 1:0-Führung ausgeglichen. Doch Bastos und Ribeiro bescherten den Hausherren dann doch noch durch zwei späte Treffer den Heimsieg.



Rosport, Strassen und Titus Petingen jubeln

Auch Rosport, Strassen und Titus Petingen duften am Wochenende jubeln. Die Mannschaft von der Sauer behauptete sich in Käerjéng und feierte somit den ersten Saisonsieg. Beim 3:2-Erfolg fielen sämtliche Treffer in der ersten Halbzeit - Rosport lag früh mit 3:0 in Front. Mann des Spiels war Karapetian mit zwei Toren und einer Vorlage.

Auch Strassen durfte erstmals in der laufenden Spielzeit jubeln: Mit 2:0 setzten sich die Spieler von Patrick Grettnich verdient in Rümelingen durch. Ähnliches gilt für Titus Petingen. Der Aufsteiger konnte sich bei Torschütze Nonnweiler und einem gut aufgelegten Torwart Pilha bedanken. Dank des 1:0-Erfolgs gegen RM Hamm Benfica klettern die Schützlinge von Paolo Amodio bis auf Platz sieben.

Am Tabellenende wartet Käerjéng weiterhin auf den ersten Punkt, während ganz oben Fola, F91 Düdelingen und auch Differdingen weiterhin unbesiegt sind.