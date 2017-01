(jot/DW) - Am Freitag wurden in der Zweigstelle der BGL BNP Paribas in Kirchberg die Viertelfinalspiele der Coupe de Luxembourg im Fußball ausgelost.



Dabei kommt es zu einem absoluten Topspiel zwischen Differdingen und Titelverteidiger F91. Die Düdelinger führen die BGL Ligue nach der Hinrunde an, als erster Verfolger hat Differdingen zwei Punkte Rückstand.



Zwischen Fola und Rosport kommt es zu einem weiteren Duell zweier Erstligateams. Die Escher sind auf heimischen Platz großer Favorit.

RFCU Lëtzebuerg hat mit Etzella ein machbares Los erwischt, auch wenn die Hauptstädter auswärts antreten müssen. Im Spiel zwischen Rodange und US Esch treffen der Tabellenerste und -zweite der Ehrenpromotion aufeinander.



Die Begegnungen werden am 14./15. April ausgetragen.

Auslosung

Differdingen - F91



Etzella - RFCU Lëtzebuerg

Fola - Rosport

Rodange - US Esch