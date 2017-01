(dpa) - Drei Jahre nach seinem Australian-Open-Triumph steht der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka (Weltranglistenposition: 4) erneut im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Melbourne. Der US-Open-Sieger gewann am Dienstag 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (12), der vor neun Jahren das Endspiel der Australian Open bestritt. Nach Breaks am Ende des zweiten Satzes und zu Beginn des dritten ließ sich Wawrinka den Erfolg nicht mehr nehmen.

Wawrinka trifft am Donnerstag entweder auf Mischa Zverev (D/50) oder seinen Schweizer Landsmann Roger Federer (17), die im zweiten Viertelfinale am Dienstag gegeneinander spielen. Am Mittwoch trifft der Belgier David Goffin (11) auf den Bulgaren Grigor Dimitrov (15), danach stehen sich der frühere Weltranglisten-Erste und Australien-Champion Rafael Nadal (9) aus Spanien sowie Wimbledon-Finalist Milos Raonic (3) aus Kanada gegenüber.