(sid) - Stefan Kraft hat wie schon 2014 das Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee gewonnen. Der Österreicher kam in Oberstdorf auf 139,0 und 134,5 m und gewann mit 308,0 Punkten vor Kamil Stoch aus Polen (305,2) und seinem Landsmann Michael Hayböck (296,2).

In Oberstdorf blieb der 17-jährige Favorit Domen Prevc dagegen erneut hinter den Erwartungen zurück. Er landete auf Platz 26 (254,7). Daniel-André Tande, der in der Qualifikation am Donnerstag die beste Tagesleistung gezeigt hatte, wurde mit 295,4 Punkten Vierter.