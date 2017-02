(müs) - Am Wochenende hat in Belgien die Radsportsaison begonnen. LW-Redakteur Joe Geimer war vor Ort und kam mit rundum positiven Eindrücken zurück.



Besonders die beiden Luxemburgern Jempy Drucker und Alex Kirsch seien in einer guten und vielversprechenden Form. Drucker fuhr zwei konstante Rennen und landete samstags auf Rang 34 und sonntags auf Rang 17. Landsmann Alex Kirsch erlebte zwei sehr unterschiedliche Tage, an Tag eins stürzte er, an Tag zwei fuhr er lange Zeit vorneweg.



Geimer wagt auch einen Blick in die Zukunft und ist sich sicher: Von den Luxemburgern kann man in dieser Saison noch viel erwarten ...