(DW) - T71 hat es geschafft und im Halbfinale der Basketballmeisterschaft ein Entscheidungsspiel gegen den Topfavoriten Amicale erzwungen. Dass für die Steinseler nun der Wert einer ganz starken Saison innerhalb weniger Tage auf Null fallen kann, liegt vor allem am Spielmodus "best of three", der immer wieder kritisiert wurde.



LW-Redakteur Daniel Wampach erneuert im Gespräch mit seinem Kollegen Joe Geimer seine Kritik am Modus und hofft, dass dies beim neuen Vorschlag, der bald im Verband diskutiert wird, geändert wird ...