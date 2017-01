Am Wochenende steht einer der ganz großen Höhepunkte im Luxemburger Sportkalender an. Die Cyclocross-WM in Beles lockt an zwei Tagen tausende Zuschauer an.



Wie stehen die Chancen der Luxemburger Fahrer? Worauf können sich die Zuschauer besonders freuen? Die beiden LW-Redakteure Daniel Wampach und Joe Geimer blicken auf das Mega-Event voraus.