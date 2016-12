(jan) - Ein wenig Glamour darf zum Jahreswechsel nicht fehlen: Mandy Minella wird zur Players-Party des WTA-Turniers in Aukland (NZL) in besonderer Garderobe erscheinen. Gemeinsam mit Tenniskollegin Lucie Safarova (CZE/Weltranglistenposition: 62) durfte sich die Luxemburgerin (105) im Sortiment einer neuseeländischen Kleider- und einer Schuhdesignerin austoben. Begleitet wurden die beiden von der Zeitung "New Zealand Herald".

Mandy Minella spielte beim Hartplatzturnier in Aukland in der Nacht zu heute das erste Qualifikationsspiel gegen Francoise Abanda aus Kanada bestreiten. Das Turnier (250 000 Dollar) findet vom 2. bis zum 7. Januar statt. Für Minellas (Weltranglistenposition: 105) Gegnerin Abanda (175) ist es das erste Match nach 57 Tagen Pause.