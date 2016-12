(jan) - Ein wenig Glamour darf zum Jahreswechsel nicht fehlen: Mandy Minella wird zur Players-Party des WTA-Turniers in Auckland (NZL) in besonderer Garderobe erscheinen. Gemeinsam mit Tenniskollegin Lucie Safarova (CZE/Weltranglistenposition: 62) durfte sich die Luxemburgerin (105) im Sortiment einer neuseeländischen Kleider- und einer Schuhdesignerin austoben. Begleitet wurden die beiden von der Zeitung "New Zealand Herald".

Dabei darf Minella darauf hoffen, zum Zeitpunkt der Players-Party weiter im Turnier vertreten zu sein. In der Nacht auf Samstag (Luxemburger Zeit) profitierte die Luxemburgerin in der ersten Qualifikationsrunde von der Aufgabe ihrer Gegnerin Francoise Abanda (175) aus Kanada beim Stand von 6:4, 1:0. Nun trifft die 31-Jährige auf Safarovas Landsfrau Barbora Stefkova (171).