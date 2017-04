(LW) - Jürgen Tücks wird ab der kommenden Saison in Rosport als Cheftrainer in der Verantwortung stehen. Der 53-Jährige, der während einigen Jahren im Jugendbereich von Eintracht Trier aktiv war, ist bereits seit Mitte März in Rosport als Assistent von Interimstrainer René Roller tätig.



Roller selbst wird auf eigenen Wunsch hin in der Spielzeit 2017/18 wieder die Funktion des Assistenten übernehmen. Unter der Leitung des Duos konnte der FC Victoria in den vergangenen Wochen mehrere Erfolge feiern und sich dadurch im Kampf um den Klassenerhalt in der BGL Ligue eine gute Ausgangslage erarbeiten.