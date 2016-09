(jg) - Gute Neuigkeiten für Laurent Didier: Der Luxemburger des Teams Trek-Segafredo wird auch kommendes Jahr das Trikot seines aktuellen Arbeitgebers überstreifen. Der 32-Jährige einigte sich mit Teamchef Luca Guercilena auf einen Verbleib beim US-amerikanischen Team.

„Ja, ich habe am Rande der Spanien-Rundfahrt Gespräche geführt. Wir sind uns einig: Ich bleibe bei der Mannschaft. Ich habe allerdings noch keinen Kontrakt unterzeichnet und weiß demnach auch nicht, ob ich für ein oder gar zwei Jahre unterschreibe. Nach der Spanien-Rundfahrt (ab dem 11. September) werden die letzten Details geklärt. Aber zumindest habe ich nun Planungssicherheit und weiß, wie es weitergeht“, schilderte der sichtlich erleichterte Didier.



Der Dippacher ist vollkommen zufrieden: „Ich bin glücklich. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft, warum sollte ich also wechseln?“ Seit 2012 fährt Didier für Trek bzw. die Vorgängermannschaft RadioShack. Sein Vertrag läuft am 31. Dezember 2016 aus, nun wurde sein Engagement aber zumindest mündlich verlängert.