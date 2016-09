(dpa) - Tennisprofi Andy Murray (Weltranglistenposition: 2) ist nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen den früheren Finalisten Kei Nishikori (7) bei den US Open im Viertelfinale gescheitert. Der Olympiasieger aus Großbritannien unterlag am Mittwoch (Ortszeit) dem an Nummer sechs gesetzten Japaner 6:1, 4:6, 6:4, 1:6, 5:7.

Nishikori stand 2014 in New York im Endspiel und verlor gegen den Kroaten Marin Cilic (9). Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft er am Freitag auf Stan Wawrinka (CH/3), der Juan Martin del Potro (ARG/142) im Anschluss mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:2 besiegte. Murray verpasste die Chance, als vierter Spieler nach Rod Laver (AUS), Roger Federer (CH/4) und Novak Djokovic (SER/1) in einem Jahr alle vier Endspiele bei den Grand-Slam-Turnieren zu erreichen.



Serena Williams (USA/1) lässt im Fernduell mit Angelique Kerber (D/2) um die Führung in der Tennis-Weltrangliste derweil nicht locker. Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA kämpfte sich durch das 6:2, 4:6, 6:3 gegen Simona Halep (ROM/5) ins Halbfinale. Dort trifft sie am Donnerstag auf die Tschechin Karolina Pliskova (11).