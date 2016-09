(DW/dpa) - Marcos Baghdatis erwischte gestern einen Sahnetag: Zunächst zog der zypriotische Tennisprofi ins Achtelfinale der US Open ein, nur wenige Minuten später sollte er bereits zur nächsten Partie antreten.

Gemeinsam mit Gilles Muller bestritten die beiden die erste Runde in Doppelwettbewerb gegen Benoit Paire (F) und Dustin Brown (D). In einer außerordentlich spannenden Partie setzten sich der Luxemburger und sein Partner mit 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3) durch.

In Runde zwei treffen sie auf die an Position acht gesetzten Spanier Marc und Feliciano Lopez.

Djokovic zum zweiten Mal im Glück



Der zweimalige Turniersieger Rafael Nadal (Weltranglistenposition: 5) ist Topfavorit Novak Djokovic (SER/1) in das Achtelfinale des Einzelwettbewerbs gefolgt. Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am Freitag (Ortszeit) in New York das erste Match der "Night Session" gegen den Russen Andrey Kuznetsov (47) mit 6:1, 6:4, 6:2 für sich und blieb damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte am Sonntag auf den Franzosen Lucas Pouille.

Der Weltranglistenerste Djokovic erreichte ohne größere Anstrengungen die Runde der besten 16. Zwei Tage nachdem der Tscheche Jiri Vesely (49) wegen einer Verletzung gar nicht erst zu seinem Zweitrundenmatch antrat, musste der Russe Mikhail Youzhny (61) im ersten Satz beim Stand von 2:4 wegen einer Oberschenkelzerrung aufgeben.



Überraschend ausgeschieden ist dagegen zwei Jahre nach seinem Titelgewinn Marin Cilic (9). Gegen den Amerikaner Jack Sock (27) verlor der Kroate 4:6, 3:6, 3:6.



Cilic war an Position sieben eingestuft und hatte zuletzt das Masters-Turnier in Cincinnati im Finale gegen Olympiasieger Andy Murray (GB/2) gewonnen.