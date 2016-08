(DW) - Tennisprofi Gilles Muller (Weltranglistenposition: 37) und Gaël Monfils (F/12) kämpfen zurzeit beim Grand-Slam-Turnier US Open um den Einzug in die zweite Runde.

Muller startete schlecht in die Partie und musste gleich ein Break hinnehmen. Dazu trug die Luxemburger Nummer eins mit zwei Doppelfehlern bei - eigentlich untypisch für den Aufschlagspezialisten. Anschließend brachte Monfils sein Spiel souverän durch und ging so mit 2:0 in Führung.

Anschließend brachten beide ihre Aufschlagspiele durch. Muller und Tsonga zeigten hervorragendes und variables Tennis, begeisterten die Zuschauer mit tollen Ballwechseln. Beim Stand von 5:4 aus der Sicht von Monfils hatte Muller dann seinerseits zwei Breakbälle, die er nicht nutzen konnte. Der Franzose nutzte nach 41' den zweiten Satzball zum 1:0.