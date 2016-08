(jg) - Auf Mandy Minella wartet zum Auftakt der US Open eine richtig schwierige Aufgabe: Beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft die derzeit beste Tennisspielerin Luxemburgs nämlich auf die Ukrainerin Elina Svitolina.



Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Minella ist die Nummer 110 der aktuellen Weltrangliste, Svitolina hingegen rangiert an Position 23! Die 21-jährige Ukrainerin ist eine bärenstarke Gegnerin. Beweis gefällig? Die Rechtshänderin aus Odessa sorgte zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro für Furore. Dort zog Svitolina nicht nur ins Viertelfinale ein, sondern bezwang auf ihrem Weg dorthin auch die Weltranglistenerste Serena Williams (USA) glatt in zwei Sätzen.

Svitolina hat in der laufenden Saison auch bereits ein Turnier gewonnen (Kuala Lumpur/MAS) und wurde im März gar auf Rang 14 des Rankings geführt!

Ohne Satzverlust durch die Qualifikation



Minella hat demnach nichts zu verlieren. Die Luxemburgerin tankte in den vergangenen Tagen einiges an Selbstvertrauen, marschierte sie in Flushing Meadows doch problemlos durch die Qualifikation: Gegen Barbora Stefkova (CZE/170), Aryna Sabalenka (BLR/178) und Eri Hozumi (JPN/203) gab sie keinen Satz ab. Nun kann sie demnach gegen Svitolina befreit aufspielen. Es wird das erste Duell der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour sein.



Bei den Männern vertritt Gilles Muller die Luxemburger Farben. Die Nummer 37 der Weltrangliste bekommt es zum Auftakt mit Gäel Monfils (F/12) zu tun.